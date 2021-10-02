Он считает, что дочери принца Гарри Лилибет будет лучше не выезжать за пределы США.

Желанию принца Гарри и его супруги Меган Маркл крестить дочь Лилибет в Великобритании, видимо, не суждено сбыться.

Напомним, Меган и Гарри рассчитывала провести крестины на глазах у королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где она и принц Гарри венчались. Пока королева и другие члены монаршей семьи отмалчивались по этому поводу, слово взял принц Уильям. Он считает, что Лилибет будет лучше не выезжать за пределы США.

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"Нет, мы думаем, что этого не произойдет. Это была не очень хорошая идея", - передает портал Express слова принца Уильяма. Однако, окончательное решение о крестинах Лилибет пока не принято.

Герцог Кембриджский принц Уильям почти перестал общаться с младшим братом после того, как он с Меган Маркл вышли из королевской семьи. Принцы виделись дважды за этот год, пытались вновь наладить общение, но Уильям, похоже, не очень к этому стремится, передает popcornnews.

Как сообщал УНИАН, в июле стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл, 4 июня ставшие родителями дочери Лилибет Дианы, планируют вскоре ее окрестить. Близкие друзья пары сообщили, что супруги хотят совершить церемонию в Виндзоре.

После этого, в августе СМИ сообщили, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не будут крестить дочь Лилибет в Лондоне в присутствии королевы Елизаветы II. Герцог и герцогиня Сассекские решили провести обряд в Калифорнии.

Автор: Виолетта Орлова