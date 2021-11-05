Актер Крис Эванс должен был получить это звание еще в прошлом году.

Американский актер, звезда киновселенной Marvel Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной 2021 года по версии журнала People.

Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники

Официально обладателя престижного титула должны объявить только на следующей неделе.

По данным издания, актер должен был получить это звание еще в прошлом году, но этого не случилось из-за скандала, в который угодил Эванс.

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Крис Эванс: чем известен актер

Мировую известность актеру принесла роль "Капитана Америки" в кинематографической вселенной Marvel.

Эванс также исполнил роль Человека-факела в фильме "Фантастическая четвёрка" (2005) и его сиквеле 2007 года.

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Автор: Катерина Шварц