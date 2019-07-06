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Принц Гарри и Меган Маркл покрестили своего сына (фото)

19:00, 06 июля 2019
Звезды
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Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи / фото REUTERS

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Первыми фотографиями с церемонии крещения Меган и Гарри поделились на официальной странице в Instagram.

На фото позировали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, а также герцоги Кембриджские, которые появились на праздничных фотографиях рядом с Меган и принцем Гарри.

фото instagram.com/sussexroyal

На церемонии таинства присутствовали всего 25 человек – ближайшие родственники и один фотограф. Однако Елизавета II не смогла присоединиться к крещению из-за своего плотного графика.

Крестить сына Арчи принц Гарри и Меган решили в личной часовне королевы Елизаветы в Виндзорском замке.

instagram.com/sussexroyal

Однако, кто именно стал крестными родителями сына Арчи, неизвестно. СМИ сообщали, что на роль одной из крестных матерей герцогиня выбрала известную теннисистку Серену Уильямс, с которой дружит на протяжении десяти лет. Второй, вероятно, могла стать еще одна близкая подруга Меган - стилист Джессика Малруни.

Напомним, на днях стало известно, что принц Гарри и Меган уже третий раз ищут няню для своего сына. В обязанностях новой няни будет сопровождение королевской семьи в Южную Африку.

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Теги: #королевская семья Великобритании#принц Гарри и Меган Маркл