Принц Гарри и Меган Маркл покрестили своего сына (фото)

Королевская чета опубликовала фотографии с церемонии крещения малыша.

Королевская чета Меган и принц Гарри, которые на днях официально заявили, что отправятся в Южную Африку с сыном Арчи, покрестили малыша.

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Первыми фотографиями с церемонии крещения Меган и Гарри поделились на официальной странице в Instagram.

На фото позировали принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз, а также герцоги Кембриджские, которые появились на праздничных фотографиях рядом с Меган и принцем Гарри.

На церемонии таинства присутствовали всего 25 человек – ближайшие родственники и один фотограф. Однако Елизавета II не смогла присоединиться к крещению из-за своего плотного графика.

Крестить сына Арчи принц Гарри и Меган решили в личной часовне королевы Елизаветы в Виндзорском замке.

Однако, кто именно стал крестными родителями сына Арчи, неизвестно. СМИ сообщали, что на роль одной из крестных матерей герцогиня выбрала известную теннисистку Серену Уильямс, с которой дружит на протяжении десяти лет. Второй, вероятно, могла стать еще одна близкая подруга Меган - стилист Джессика Малруни.

Напомним, на днях стало известно, что принц Гарри и Меган уже третий раз ищут няню для своего сына. В обязанностях новой няни будет сопровождение королевской семьи в Южную Африку.