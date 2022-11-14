Украинская певица Слава Каминская в своем блоге сообщила, что ей стало плохо - звезда потеряла сознание. Подробностей ситуации артистка не раскрывала, однако уточнила, что ей поставили капельницу для стабилизации состояния. Знаменитость намекнула, что это случилось из-за стресса.
"Славочка потеряла сознание. А что по стрессу?" – сообщила Каминская.
Фотографии руки под капельницей Слава опубликовала в Instagram-stores.
Чем сейчас занимается Слава Каминская
Отметим, недавно экс-солистка группы "НеАнгелы" вернулась в Украину из Нидерландов. Певица уже успела побывать в Киеве и Харькове.
В октябре 2022 года она публично поскандалила с Анной Тринчер и Позитивом, раскритиковав их совместную песню "Який ти козак". До этого Слава Каминская "набросилась" на экс-коллегу Смеюху и назвала ее "тупой".
Напомним, Слава Каминская нелепо перепела "Червону руту" и нарвалась на хейт.