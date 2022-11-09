Певица шокировала публику новой выходкой.

Украинская певица Слава Каминская перепела легендарную песню "Червона рута", которую исполяет София Ротару, и нарвалась на хейт в сети.

Так, артистка изменила слова в припеве песни композитора Владимира Ивасюка, что не понравилось ее поклонникам. По их мнению, новая версия звучит неуместно и вульгарно.

Каминская вместо слов "Ти призайся мені, звідки в тебе ці чари?" спела "Ти признайся мені, звідки в тебе цицяри?"

Видео дня

"Когда у меня все свое, а подплечники просто играли в прятки и спрятались в лифчике", – подписала видео Каминская.

Реакция сети на выходку Славы Каминской

"Х*рней занимаетесь. Когда миллионы людей остались без крыши над головой, а детей тысячами воруют, молодежь Украины гибнет в окопах, то больше нечем заняться, кроме…? К последним вашим постам и слов не подберешь"

"Видимо, она вообще с катушек слетела"

"Тупая курица"

"Война подействовала? Бред несёт, или это чтобы не забыли?"

"Боже, какой бред"

Напомним, ранее Слава Каминская и предательница Ани Лорак обменялись любезностями в сети.

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