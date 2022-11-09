Украинская певица Слава Каминская перепела легендарную песню "Червона рута", которую исполяет София Ротару, и нарвалась на хейт в сети.
Так, артистка изменила слова в припеве песни композитора Владимира Ивасюка, что не понравилось ее поклонникам. По их мнению, новая версия звучит неуместно и вульгарно.
Каминская вместо слов "Ти призайся мені, звідки в тебе ці чари?" спела "Ти признайся мені, звідки в тебе цицяри?"
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"Когда у меня все свое, а подплечники просто играли в прятки и спрятались в лифчике", – подписала видео Каминская.
Реакция сети на выходку Славы Каминской
- "Х*рней занимаетесь. Когда миллионы людей остались без крыши над головой, а детей тысячами воруют, молодежь Украины гибнет в окопах, то больше нечем заняться, кроме…? К последним вашим постам и слов не подберешь"
- "Видимо, она вообще с катушек слетела"
- "Тупая курица"
- "Война подействовала? Бред несёт, или это чтобы не забыли?"
- "Боже, какой бред"
Напомним, ранее Слава Каминская и предательница Ани Лорак обменялись любезностями в сети.