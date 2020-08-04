Слава Каминская показала, как ее дети едят червей

Певица провела время с Леоном и Лаурой.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в инста-сториз видео, на котором ее сын Леон кушает червей.

На кадрах видно, как в тарелке лежат опарыши, которые сын звезды кушает. Стоит омтетить, что последнее время популярными являются бургеры со съедобными червями. При этом такой деликатес придется по вкусу далеко не всем.

Как сообщал УНИАН, Слава Каминская показала, как целуется с экс-супругом.

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