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Слава Каминская показала, как ее дети едят червей

18:55, 04 августа 2020
Звезды
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Певица показала фото / instagram.com/babaslavka

На кадрах видно, как в тарелке лежат опарыши, которые сын звезды кушает. Стоит омтетить, что последнее время популярными являются бургеры со съедобными червями. При этом такой деликатес придется по вкусу далеко не всем.

Слава показала фото / instagram.com/babaslavka

Как сообщал УНИАН, Слава Каминская показала, как целуется с экс-супругом.

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