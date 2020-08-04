Слава Каминская показала, как ее дети едят червей
18:55, 04 августа 2020Звезды
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Певица провела время с Леоном и Лаурой.
Певица показала фото / instagram.com/babaslavka
Украинская певица Слава Каминская опубликовала в инста-сториз видео, на котором ее сын Леон кушает червей.
На кадрах видно, как в тарелке лежат опарыши, которые сын звезды кушает. Стоит омтетить, что последнее время популярными являются бургеры со съедобными червями. При этом такой деликатес придется по вкусу далеко не всем.
Слава показала фото / instagram.com/babaslavka
Как сообщал УНИАН, Слава Каминская показала, как целуется с экс-супругом.
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