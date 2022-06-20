Актер боролся с раком и перед смертью объявил, что прекращает лечение.

На 86-м году жизни скончался литовский актер, народный артист СССР Регимантас Адомайтис.

Об этом сообщает литовский портал LRT.

Актер боролся с раком и перед смертью объявил, что прекращает лечение.

Чем известен Регимантас Адомайтис:

Регимантас Адомайтис получил звание Народного артиста СССР в 1985 году. За особые заслуги перед литовской культурой актер награжден Командорским Большим крестом ордена "За заслуги перед Литвой", а также Командорским крестом ордена Гедиминаса Великого княжества Литовского, медалью "За независимость Литвы".

Также актер был удостоен Литовской национальной премии в области культуры и искусства.

Среди его известных ролей в кино — Донатас Локис в фильме "Никто не хотел умирать" (1965 год), Каспарас в "Чувствах" (1968), Гирдвайнис в "Чертовой невесте" (1974), Алексей Павлищев в фильме "Из жизни отдыхающих" (1980), Энди Таккер в "Тресте, который лопнул" (1982), Морган в "Мираже" (1983). Получил звание народного артиста СССР в 1985 году. В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР.

Соболезнования в связи со смертью актера выразили президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Ингрида Шимоните.

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