Актриса скончалась 7 января в возрасте 73 лет.

В США в возрасте 73 лет скончалась актриса Мэрион Рэмси, наиболее известная по роли офицера Хукс во франшизе "Полицейской академии".

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как сообщается, Рэмси умерла рано утром в четверг в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти не сообщается.

Мэрион Рэмси: чем известна

Мэрион Рэмси, родившаяся в Филадельфии 10 мая 1947 года, появилась на экранах в сериале «Джефферсоны» в 1976 году.

Наибольшую популярность принесла ей роль офицера Хукс в нескольких частях "Полицейской академии".

Являлась также певицей и композитором.

Известная своим уникальным тихим голосом, Рэмси также озвучивала мультсериалы "Робоцып" и "Семейка Аддамсов".

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Перевод: Екатерина Лиманская