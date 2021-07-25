В клиники Бардаш не обращался.

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш, который в ноябре прошлого года не знал, что на Донбассе до сих пор идет война, рассказал, как поборол зависимость от наркотиков.

Как пишет ТСН, Бардаш в программе "Светская жизнь" признался, что сейчас не употребляет никаких наркотиков. И уточнил, что в его жизни определенное время были разнообразные препараты.

"Сейчас нет никаких наркотиков и я начал получать подарки трезвости. Ну вы понимаете, что у нас все люди каждые выходные немного выпивают, или кто там что делает, что угодно, лишь бы убежать от себя. Я научился жить трезво, я делаю новых украинских артистов, мне нужны силы. Что для мужчины трезвость — это контроль над собой и над всем вокруг, я к этому пришел", – заявил он.

По словам продюсера, за помощью он не обращался в клиники, а провел некоторое время в Почаевской лавре на Тернопольщине - шесть дней был послушником.

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"Алкоголь никогда не употреблял, это было связано с травкой. Самая тяжелая зависимость - это когда нет зависимости, когда это все аккуратненько где-то что-то там. Зависимости, когда ты неадекватен, у меня не было, я всегда был при работе, но это как раз таки самая опасная ситуация. Так же, как говорят о тяжелом алкоголе. Это пиво, потому что оно легенькое, ты как будто и делами занимаешься, и вечером уже с пивом и с пузиком, и жизнь закончилась", - говорит он. И добавляет, что после этого понял: в его жизни что-то идет не так.

Ранее украинского исполнителя Wellboy, продюсером которого является Бардаш, заподозрили в плагиате песни российских певцов Леонида Агутина и Сергея Шнурова.

Автор: Иван Бойко