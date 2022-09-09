Шляпы королевы Елизаветы всегда выбирались с учетом деталей события, которое собиралась посетить монарх.

Особую нишу в гардеробе королевы Елизаветы II занимали шляпки. Они, как и наряд, выбирались с учетом всех деталей события, которое собиралась посетить монарх.

Вообще, члены королевской семьи обычно сдержаны и крайне редко высказывают свое мнение относительно событий, однако кое-что ни могут сказать с помощью свих нарядов. Этим правом частом пользовалась королева Елизавета. Каждая деталь ее облачения имела свое значение.

Шляпы, которых у королевы Елизаветы было несметное количество, также передавали послания. Например, королева знала, что ее поклонники на мероприятия с ее участием приезжают издалека и, чтобы помочь им увидеть себя, королева надевала яркие шляпки.

Видео дня

К каждому событию нужна особая шляпа и ее скрытые послания потом разгадывают журналисты и поклонники Елизаветы. По цвету шляпы, например, англичане определяли настроение любимой королевы. Перед каждым появлением Елизаветы на публике букмекеры принимали ставки на цвет ее шляпки, а сотрудники Букингемского дворца до последнего держат эту информацию в секрете.

В 2017 году, например, королева надела синюю шляпу с желтыми цветами накануне Брекзита. Синий и желтый - это цвета флага Евросоюза. Многие подумали, что таким образом королева высказалась против выхода Великобритании из ЕС.

С начала пандемии COVID-19 британскую королеву не раз видели в нарядах синего оттенка. С начала 2020 года синий использовался как символ солидарности с медицинскими работниками, которые борются с беспрецедентной пандемией. Радуга стала символом надежды. С начала весны королева периодически появлялась на публике в радужных нарядах.

Монарха крайне редко можно встретить в нарядах нейтральных цветов. Она всегда появляется в ярко-желтом, розовом, зеленом и других сочных тонах.

Есть ли скрытое послание в ярких цветах, точно не ясно, но биограф королевы Елизаветы Роберт Хардман дал этому довольно простое объяснение - Елизавета II хочет выделяться из толпы: "Я не могу носить бежевый, потому что так никто не поймет, кто я", - однажды сказала Королева.

Напомним, что у королевы Британии появилась шляпа от украинского дизайнера Руслана Багинского. Королева Великобритании приняла такой подарок, хоть это большая редкость. Шляпа прибыла в Британию на День Независимости Украины в знак благодарности за поддержку и помощь украинскому народу.

Вас также могут заинтересовать новости: