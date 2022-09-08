Королева Елизавета имела в гардеробе сотни вечерних платьев, повседневных платьев и юбок, жакетов и пальто всех возможных оттенков и шляпок к ним. Но она славилась бережным отношением к ним.

За 65 лет правления королева Великобритании Елизавета II посетила тысячи мероприятий, которые требовали от нее соответствующих нарядов.

Монарх имела в своем гардеробе сотни вечерних платьев, повседневных платьев и юбок, жакетов и пальто всех возможных оттенков и шляпок к ним.

Несмотря на то, что в ее гардеробе есть бессчетное количество платьев и пальто, королева Елизавета все равно относилась к ним весьма бережно. Поэтому появление ее в одних и тех же нарядах - явление привычное. Например, когда королева посещала Саудовскую Аравию, дизайнеры подготовили для нее гардероб с соблюдением местных традиций, а по окончании тура она попросила изменить некоторые платья так, чтобы их возможно было носить вновь уже в Британии.

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Особенность гардероба королевы Великобритании состояла в том, что королевские швеи присваивали имена каждому наряду Елизаветы и заносили их в справочник.

Например, если Ее Величество была в красном во время поездки на юг Англии, то наряд такого цвета она не надевала в ближайшие несколько месяцев, даже если его дизайн полностью отличался. Примечательно, что королевские костюмеры никогда не раскрывали размер платья королевы, и этот секрет хранится со времен ее коронации.

При этом, существовал ряд важных правил, по которым создавались новые образы для королевы. Их характеристики соответствовали не только предпочтениями монарха, но и практическими задачами — одежда не должна мешать во время мероприятия. Кроме того, важно, чтобы выбранный цвет подходил не только Королеве, но и случаю. Отметим, что известно много случаев, когда с помощью цвета одежды британская королева выражала свою поддержку той или иной стране или событию.

Особую нишу в королевском гардеробе занимали шляпки. Королева знала, что ее поклонники на мероприятия с ее участием приезжают издалека и, чтобы помочь им увидеть себя, королева надевала яркие шляпки. И вообще шляпы королевы, как и одежда, выбирались с учетом всех деталей события.

Напомним, что у королевы Британии появилась шляпа от украинского дизайнера. В частности, украинский дизайнер Руслан Багинский создал шляпу для Елизаветы II, королева Великобритании приняла такой подарок. Хоть это большая редкость.

Шляпа прибыла в Британию на День Независимости Украины. В частности, и в знак благодарности за поддержку и помощь украинскому народу.

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