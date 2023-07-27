Блогер Слава Демин отметил, что пропагандистка немного "перепутала".

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян помечтала об Одессе. Она заявила, что ей хочется посетить украинский город. На своей странице в Telegram фанатка Путина также написала: "скорей бы уже".

На "мечты" пропагандистки быстро ответил украинский блогер и ведущий Слава Демин. В своем Telegram-канале он "влепил" Симоньян "оплеуху". Демин напомнил, что ей стоит мечтать не об Одессе, ведь вскоре ее ждет Гаагский суд.

"Опять к*рва перепутала Одессу и Гаагу", - написал блогер.

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Аналогичный пост Демин продублировал в Instagram. На него ответили одесситы, которые заявили, что очень "ждут" Симоньян. Пользователи отметили, что они "разорвали" бы пропагандистку, которая поддерживает обстрелы мирных украинских городов и полномасштабную войну против нашей страны.

Симоньян - последние новости

Напомним, ранее в РФ выдали, что предотвратили убийство Симоньян и Собчак. А вскоре появилась информация о том, что задержанных по обвинению в подготовке "покушения" пытали во время допросов.

Помимо этого, недавно пропагандистка Симоньян завопила об ударе по Лондону. Пособница путинского режима была возмущена атакой на Крымский мост. Лишь после этого она всерьез испугалась дронов и начала требовать от Кремля "ответных мер".

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