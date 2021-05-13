У Екатерины Павленко нет коронавируса.

Солистка группы GO_A, которая должна представлять Украину на Евровидении, Екатерина Павленко сдала тест на коронавирус сразу после того, как ей стало плохо перед второй репетицией в Роттердаме.

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В инста-сториз она опубликовала видео, на котором прыгает по кровати в гостинице под песню SHUM, а также кричит "Yes, I am Free". Можно сделать вывод, что тест оказался отрицательным, и Павленко не заразилась коронавирусом.

Напомним, 12 мая солистка группы не присутствовала на репетиции перед конкурсом "Евровидение" из-за плохого самочувствия. Но уже 18 мая состоится первый полуфинал, в котором группа представит Украину.

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Автор: Диана Могилевич