Телеведущий отреагировал на то, что стелу на въезде в Мариуполь "перевели" на русский язык и перекрасили в цвета флага РФ.

Телеведущий Андрей Бедняков, который прославился благодаря программе "Орел и решка", отреагировал на то, что оккупанты покрасили стелу на въезде в Мариуполь. Ранее она была сине-желтой, а теперь ее разукрасили в цвета флага оккупантов. Также украинскую букву "і" в названии исправили на русскую.

У себя в Instagram-блоге Андрей написал, что краской невозможно уничтожить нацию.

"Сколько краски вы бы ни использовали, вы никогда не сможете уничтожить сине-желтые цвета. Мариуполь - это Украина, грамотеи. P.S. Они даже сняли год основания. Чтобы мы не помнили нашу историю. Ведь история "должна быть" только их. Учителя хр*новы", - возмутился Бедняков.

Напомним, звезда шоу "Орел и Решка" Бедняков высмеял оккупантов, которые воруют зерно и металл.

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