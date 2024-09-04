Танцовщица вспомнила, как относились к ней россияне, когда она работала в стране-агрессоре.

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко рассказала о своем опыте работы в России. Хореограф поделилась воспоминаниями и объяснила, почему ненавидит тот период жизни.

Знаменитость рассказала, что работала один сезон на российских "Танцах со звездами". Это было до 2014 года. Тогда Алена также работала и в украинском проекте. Она говорит, что разница между шоу в РФ и в Украине была колоссальной. О том периоде жизни у танцовщицы только худшие воспоминания и после неудачного опыта она больше никогда не соглашалась на сотрудничество с россиянами.

"Ненавижу этот период, даже вспоминать больно. У меня было одновременно два проекта: один в Украине, второй - там. И между ними была просто разительная разница. И с того времени я сказала себе, что больше никогда не соглашусь на такое. Я тогда поняла для себя на всю жизнь, что мне не просто не нравится та страна, я не могу находиться рядом с этими людьми. Не понимаю, как человек со здоровой психикой может там выживать? У меня о том периоде только худшие воспоминания", - поделилась Алена в интервью для OBOZ.UA.

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Шоптенко призналась, что почувствовала на себе, как жители страны-агрессора презрительно относятся к украинцам. После того как хореограф некоторое время пожила и поработала в РФ, у нее появилось отвращение ко всему российскому:

Я очень хорошо почувствовала на себе, как относятся некоторые россияне к украинцам... Такого высокомерия нигде больше в жизни не видела. У меня было такое отвращение к тому, что там происходило. Пообещала себе: больше никогда. У меня там не появилось никаких друзей, но мне этого и не хотелось. Я все это постаралась забыть, как страшный сон. Я предпочитаю выбирать занятость и окружение с точки зрения ценностей. Мне нужно, чтобы мы смотрели в одном направлении - с человеком или проектом.

Как известно, Шоптенко стала популярной после участия в шоу "Танцы со звездами". Тогда звезда одержала победу в проекте, выступая в паре с Президентом Украины, а тогда комиком Владимиром Зеленским. Однако изначально для Алены планировали выбрать другого партнера. Ранее танцовщица назвала человека, с которым должна была участвовать в шоу.

После начала полномасштабного вторжения хореограф выехала за границу. Сейчас она с сыном живет в Австрии.

Напомним, ранее Алена Шоптенко прокомментировала мобилизацию экс-супруга Дмитрия Дикусара. Она ответила, поддерживает ли связь с бывшим.

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