Певица пыталась оправдаться и уйти от ответственности, но ей ничего не удалось.

Певица Шакира может попасть в тюрьму. Уже в скором времени звезду могут посадить за решетку из-за миллионных налогов, которые она не платила.

Об этом сообщило французское издание elpais.

Так, певица попала в довольно неприятную историю. В течение трех лет в Испании велось тайное расследование из-за того, что Шакиру подозревали в сокрытии налогов на сумму более 14 миллионов евро.

Теперь следственные органы Испании удостоверились в своих догадках и считают, что Шакира действительно задолжала государству миллионные налоги за множество лет. За это певице грозит реальный тюремный срок. Помимо этого, прокуратура вменяет звезде сразу шесть эпизодов преступлений.

Читайте такжеБез пластики и фотошопа: Ким Кардашьян показала, как 20 лет назад выглядела в бикиниЕсли Шакира не сумеет выстроить свою защиту и не найдет законных оправданий, суд Испании с легкостью посадит ее за решетку. Певица уже пыталась доказать свою невиновность, но у нее ничего не получилось.

Звезда утверждает, что уже много лет она живет на Багамах и почти не бывает у себя на родине в Испании. За счет этого, как полагает Шакира, ей не нужно платить налоги.

Однако следствие словам певицы не поверило. Обвинительные службы утверждают, что Шакира действительно часто не была у себя дома в Барселоне, но она все же возвращалась на родину в перерывах между своими гастролями. По законам Испании, гражданин страны может получить налоговое резидентство, если проводит в стране не менее шести месяцев и одного дня за год.

Шакира, по мнению обвинения, проводила на родине даже больше этого срока, потому налоги ей все-таки стоило платить. Сумеет ли звезда избежать тюремного заключения и найдет ли она более 14 миллионов евро на выплату долгов - покажет время.

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Автор: Иван Бойко