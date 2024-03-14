Ей приходится продолжать делать капельницы.

Недавно украинская актриса Наталка Денисенко попала в больницу. Она только публиковала фото с капельницей и не говорила, какой именно диагноз поставили ей врачи и как долго нужно будет лечиться. Однако сегодня, 14 марта, она вышла на связь с подписчиками и все объяснила.

Сначала Наталка показала, как снова лежит с капельницей, но уже дома.

"Теперь капельничка по графику", - подписала Денисенко.

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А потом уже расписала что с ней случилось. Оказалось, что у актрисы вирусная инфекция, которую нужно пролечить.

"Вчера в больнице мне сделали тест на ковид, на грипп и сделали анализ крови. И тесты не показали ни грипп, ни ковид - ничего этого у меня нет. Но анализ крови показал, что у меня вирусная инфекция. Это вроде плюс, но плохо то, что в прошлый раз 3 месяца назад у меня тоже была вирусная инфекция и это переросло в пневманию (в воспаление легких). Поэтому сейчас есть опять риск такого, что там все еще ослаблено и у меня может быть воспаление легких. Приходится делать такие интоксикационные капельницы, чтобы это все быстрее ушло. Но еще несколько дней я заразная вирусом", - отметила Наталка.

Потому актриса вынуждена отменить свои выступления в театре и съемки в кино.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич рассказала о своем диагнозе.

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