Новая кричалка Сердючки понравилась украинцам.

Украинская артистка Верка Сердючка на недавнем концерте в Киеве вместе со своей командой начала выкрикивать со сцены: "Путин, чтоб ты сдох".

По словам певицы, в образе которой выступает Андрей Данилко, она очень любит придумывать разные кричалки и эту решила посвятить агрессору Владимиру Путину.

Зрители, которые находились в зале, с радостью поддержали артистов и начали выкрикивать новую кричалку вместе с ними. Видео этого момента быстро разлетелось по сети.

Кроме того, Верка Сердючка однажды во время стендапа сказала фразу, которая с 24 февраля стала культовой: "Геть з України, м*скаль некрасівий". Эта фраза сейчас звучит буквально из каждого утюга и посвящена она российским оккупантам, которые вторглись в Украину и устроили геноцид нашего народа.

Напомним, ранее Андрей Данилко в образе Сердючки в военной форме спел в метро для военных.

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