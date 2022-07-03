Снимком похвастался сам Андрей Данилко в своих Instagram-stories.

Андей Данилко, известный многим благодаря своему образу Верки Сердючки, похвастался фотографией татуировки. Тату сделала Елизавета, сестра украинского артиста Алексея Завгороднего (Positiff).

Так, у себя на берде Лиза изобразила фото Верки Сердючки, которая со сцены выкрикивает ''Геть з України, москаль некрасівий''.

Сердючка прокомментировала это смайликами в виде трех красных сердечек.

Отметим, у Алексея Завгороднего есть родная сестра. Лиза старше своего брата всего на 10 минут, они двойняшки. По словам Позитива, его родственница - журналистка, работает также театральным Критиком в Киеве.

Следует заметить, что родители Лизы и Леши - также творческие люди. Папа работал в театре, а мама - артистка балета. Поэтому неудивительно, что дети решили посвятить свою жизнь прекрасному.

Напомним, в апрелел этого года POSITIFF выпустил первый сольный трек. Композиция, получшившая название "Боже, яке кончене", посвящена россиянам.

Также УНИАН писал, что Позитив показал интимные фото с Дорофеевой. После того как певица подтвердила свой роман с Михаилом Кацуриным, вопросов о личной жизни больше не оставалось. Однако потом Алексей Завгородний показал неоднозначное фото с Надей.

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