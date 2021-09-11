Предположительно, сын у него родился еще в начале лета.

Скандальный лидер известной группы "Ленинград" Сергей Шнуров признался, что снова стал отцом. У музыканта родился сын.

Об этом артист рассказал в интервью kp.ru.

"У меня три кошки, у меня собака, у меня ребенок. Пришел, одних покормил - уже другие жрать хотят. Мой план на сегодня вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и самое масштабное, что в принципе может быть", - поделился Шнуров.

При этом он не уточнил, когда именно его супруга Ольга Абрамова родила. По данным СМИ, Шнуров снова стал отцом еще в начале лета. Он тогда внезапно уехал с Петербургского международного экономического форума. Предполагается, что причиной столь срочного возвращения в Москву могли стать роды у возлюбленной.

Читайте также"Я бы никогда не отказалась": Дарья Трегубова о съемках в клипе "Ленинграда"Стоит отметить, что Абрамова четвертая жена Шнурова, а ребенок у него третий. У музыканта от первого брака дочь, от второго - сын.

Как ранее сообщал УНИАН, на пресс-конференции Путина 17 декабря появился скандальный российский музыкант и журналист Сергей Шнуров. Он задал главе Кремля неудобный вопрос.

Артист отметил, что "самый козырный вопрос" о Навальном оставит своим коллегам, а затем спросил о том, "почему российские хакеры на этот раз не помогли Трампу избраться на пост президента".

Автор: Анастасия Горбачева