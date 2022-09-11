Сергей Писаренко и Евгений Никишин решили развлекать россиян, несмотря на войну в Украине.

Актеры "Дизель Шоу" Сергей Писаренко и Евгений Никишин анонсировали концерт на круизном лайнере в Сочи. Так, несмотря на войну в Украине, они решили развлекать россиян.

Их выступление запланировано на 24 сентября 2022 года. Стоит отметить, что юмористы уже не первый раз будут выступать на этом лайнере.

"Это было так весело, что мы решили повторить! 24 сентября мы снова отправляемся в путешествие к берегам сказочной Турции в компании Чемпионов высшей лиги КВН, актеров Дизель Шоу и шоу "Дом культуры и смеха" - команды "Уездный город", - говорится в описании к афише.

Видео дня

Отметим, Сергей Писаренко и Евгений Никишин родом из Магнитогорска. Но последние годы они активно работали в Украине и снимались в студии "Дизель Шоу". Несмотря на то, что последние годы они провели именно в Украине, на которую 24 февраля напала Российская Федерация, они таки решились развлекать россиян.

Напомним, ранее Камалия рассказала о сестре, которая сейчас сражается на войне против РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: