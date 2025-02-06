Мужчина также рассказал, как относится к актерам, которые продолжают играть в РФ.

Украинский актер театра и кино Сергей Митрюшин, который известен по сериалам "Соленый поцелуй", "Тонкая работа" и "Чужое счастье", высказался о коллегах-россиянах.

По словам мужчины, до начала полномасштабного вторжения он снимался с россиянами в одном проекте. Однако после 24 февраля 2022 года Сергей не общается ни с одним из коллег из страны-агрессора и испытывает разочарование из-за их молчания.

"Я не поддерживаю связи ни с одним из российских знакомых или бывших коллег. В условиях войны, которую начала Россия, для меня этот вопрос принципиальный. Я не могу и не хочу общаться с теми, кто остался равнодушным к нашей трагедии или поддерживает агрессию. Это разочаровывает, ведь именно деятели культуры должны быть голосом правды и совести в своей стране", - заявил Сергей в интервью РБК-Украина.

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Мужчина также признался, как относится к украинским актерам, которые продолжают работать в РФ во время кровавой войны в Украине. По словам Митрюшина, они являются предателями и о них он говорит так:

"Я считаю, что каждый человек имеет право выбирать свой путь, но в то же время должен быть готов нести ответственность за свои действия. История неоднократно доказывала - предателей не любят нигде. Что касается украинских артистов, которые остались работать в России во время войны, это для меня неприемлемо. Это прямое игнорирование агрессии, которую эта страна осуществляет против нашего народа. Их действия - это не только выбор, но и позиция, которая свидетельствует об отсутствии уважения к собственной родине".

Напомним, ранее известный актер Алексей Богданович рассказал о брате в РФ и что ему предлагали россияне.

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