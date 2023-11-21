По словам Беспалова, Бабкин хочет заработать денег.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал, что музыкант Сергей Бабкин вскоре поедет на Бали, где будет выступать 21 декабря вместе с Андреем Запорожцем, с которым много лет назад они создали дуэт 5nizza.

По словам блогера, Бабкин живет с семьей в Германии, однако ему, скорее всего, не хватает выплат беженцам. Поэтому, продолжил Беспалов, артист и решил поехать на Бали с целью заработать денег. При этом он будет петь песни на русском языке.

"Я не удивлюсь, если на этом мероприятии будет очень много "хороших русских". Бабкин даже не будет осознавать, что не так. Потому что постоянно топит за то, что мы один народ, что мы вместе, что язык не при чем. Я могу только пожелать Бабкину успеха в его приспособленческой карьере", - сказал Беспалов.

Скандалы вокруг Сергея Бабкина

Недавно Сергей Бабкин выпустил песню "Зрада". В ней артист обратился к украинцам в довольно гневной форме.

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку - зрада. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку - зрада. Помада така, як у Пугачової Алли - зрада. Нема зради в снарядів, що бʼють по р*сні градом. Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" - зрада. Випало з рота "прошу прощения" - зрада. У тебе "Заметки" в Айфоні, не "Нотатки" - зрада. Бійцям на передку байдуже - треба или надо", - пел Бабкин.

В сети его раскритиковали за эту песню. Фолловеры написали, что украинцы не ищут "зраду", они отстаивают свои ценности.

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