В ней артист гневно обратился к украинцам.

Известный певец Сергей Бабкин удивил новой песней "Зрада". В ней артист обратился к украинцам в довольно гневной форме. На фоне скандалов вокруг себя Бабкин выдал такие слова:

"Не маєш в себе вдома в шафі вишиванку - зрада. Сало й банош не їси, не пʼєш горілку - зрада. Помада така, як у Пугачової Алли - зрада. Нема зради в снарядів, що бʼють по р*сні градом. Малеча дивиться в ютюбі "Смешарики" - зрада. Випало з рота "прошу прощения" - зрада. У тебе "Заметки" в Айфоні, не "Нотатки" - зрада. Бійцям на передку байдуже - треба или надо".

Также певец насмехался над "зрадой" в других ситуациях. Он заявил, что люди начали путаться в терминах.

"А чи не заплуталися ми, рідні, у термінах? А чи не зазираємо таким чином у темряву? Чи не надто забагато сил іде заради зради? Чи не стаємо ми нацією, схожою на стадо?" - говорилось в припеве новой песни Бабкина.

Сергей Бабкин - песня "Зрада"

Реакция сети

В комментариях пользователи критикуют Бабкина. Они пишут:

"Когда-то случай Бабкина будут изучать в учебниках по маркетингу и пиару. В параграфе "Как закапывать себя после того, как уже несколько раз обоср*лся"

"Украинцы не ищут зраду, украинцы отстаивают ценности. Украинцы владеют инструментом гражданского контроля и влияния. И это работает"

"А давай ты не будешь упоминать в своих оправданиях ребят "на нуле", окей?".

Скандалы вокруг Бабкина - что известно

Недавно Бабкина захейтили в сети за поездку в США. Там он пел, в частности, русскоязычные хиты. Жена артиста резко ответила на критику, а впоследствии стало известно, что Бабкина уличили в работе с россиянами. СМИ сообщили, что артист пользуется услугами граждан страны-агрессора за рубежом.

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