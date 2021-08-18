Бабкин отказался от песни по просьбе самого Зиброва.

Украинский артист Павел Зибров планировал исполнить на концерте ко Дню Независимости Украины свою песню "Хрещатик", но его не пригласили для выступления.

А его песню передали другому артисту Сергею Бабкину. Когда Зибров об этом узнал, то сразу позвонил своему коллеге и попросил отказаться от исполнения этой известной песни.

"С нами этого никто даже не оговаривал, никто не спросил об этом. Сегодня организаторы могут сказать, что они не брали эту песню для концерта, что все это неправда. Но Павел позвонил Сергею Бабкину, и тот сказал: "Да, мне дали песню". Попросил его не петь "Хрещатик" и объяснить Сергею Перману, что Павел не давал на это разрешения. Затем организаторы быстро поменяли трек на "Зелений гай"", - сказала жена Зиброва Марина в интервью "КП в Украине".

Читайте такжеИз грязи в князи Голливуда: великие люди из бедных семей

Также Марина Зиброва сказала, что ее обидело то, что ее супруга не позвали на концерт.

"Не могу говорить вместо Павла, но я, как продюсер и жена, обижена на то, что так происходит. Я хочу, чтобы это звучало. Мой артист выжил после тяжелейшего коронавируса. Мы об этом не писали, не говорили. У Павла было тяжелейшее состояние. Но с тех пор прошло время, все улеглось. У меня даже осталась переписка насчет выступления с Перманом. В ней Сергей говорит, что отказ - это не только его мнение, но и мнение продюсера, автора песен, что Зибров не должен участвовать в концерте", - добавила Зиброва.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич