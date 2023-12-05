При этом он в любой момент готов вернуться на фронт.

Известный украинский танцор и военный ВСУ Назар Грабар рассказал, что уволился в запас. Произошло это после гибели его брата Ильи на фронте. Сейчас Назар занимается благотворительностью и снимается в рекламных кампаниях.

За это его неоднократно хейтили в сети. Фолловеры засомневались в том, что Назар действительно был на передовой и писали, что он "тикток-воин". Поэтому Грабар не стал молчать и рассказал, как все было на самом деле.

"Уволился в запас по новому закону, из-за потери брата на фронте. Из-за того, что я последний мужчина в семье – кормилец. Мне много раз писали: "Как ты это сделал? Потому что ты медийный?" Нет, не потому. Генштабу пох*р, кто я. Я солдат, поэтому все должно быть по закону", – объяснил Назар в интервью "ТыКиев".

Видео дня

Он добавил, что сейчас состоит на учете в военкомате. В запас он уволился на полгода, поэтому по истечению этого времени его снова могут мобилизировать.

"Учитывая то, что желающих все меньше, а люди заканчиваются, я готов к любому сценарию", – добавил Назар.

Напомним, Назар Грабар в начале большой войны взял в руки оружие. Он пошел на войну вместе со своим братом, который погиб в декабре 2022 года. Впоследствии Грабар показал последнее видео с братом, которое растрогало сеть.

Вас также могут заинтересовать новости: