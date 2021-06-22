Цимбалюк рассказал, что похудел на 7 килограммов, но не потерял в объеме.

Звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", секс-символ украинского кино Тарас Цимбалюк похвастался результатами похудения.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram и продемонстрировал обнаженный торс.

Читайте такжеСекс-символа "Танцев со звездами" сломали нос (фото)По словам актера, он провел 1,5-месячный эксперимент над своим рационом и программой тренировок.

Цимбалюк уже похудел на 7 килограммов, он заверил, что не намерен останавливаться.

«Сделал эксперимент над своим рационом и программой тренировок. В первую очередь я каждую тренировку начинал с упражнений на пресс. Не более 3-4 тренировок в неделю. Дальше вес, с которым я работал... Рацион. Убрал лишние углеводы и сахар. Хотя в поездках делал себе читмилы, но в первой половине дня. После тренировки протеиновый коктейль. Перед — креатин. И вот что я имею: сбросил 7 кг, объемы остались. Заметно подсушил я в области пресса», — отметил актер.

Кто такой Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

Он известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".

Осенью 2020 года стал участником шоу "Танцы со звездами". Его называли самым сексуальным конкурсантом проекта.

13 сентября прошлого года во время эфира "Танцев" Цимбалюк объяснился своей девушке Тине Антоненко.

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Автор: Ольга Робейко