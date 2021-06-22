Звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша", секс-символ украинского кино Тарас Цимбалюк похвастался результатами похудения.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram и продемонстрировал обнаженный торс.
Читайте такжеСекс-символа "Танцев со звездами" сломали нос (фото)По словам актера, он провел 1,5-месячный эксперимент над своим рационом и программой тренировок.
Цимбалюк уже похудел на 7 килограммов, он заверил, что не намерен останавливаться.
«Сделал эксперимент над своим рационом и программой тренировок. В первую очередь я каждую тренировку начинал с упражнений на пресс. Не более 3-4 тренировок в неделю. Дальше вес, с которым я работал... Рацион. Убрал лишние углеводы и сахар. Хотя в поездках делал себе читмилы, но в первой половине дня. После тренировки протеиновый коктейль. Перед — креатин. И вот что я имею: сбросил 7 кг, объемы остались. Заметно подсушил я в области пресса», — отметил актер.
Кто такой Тарас Цимбалюк
- Тарас Цимбалюк родился 16 декабря 1989 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области.
- Он известен по ролям в фильме "Черный ворон", сериалах "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".
- Осенью 2020 года стал участником шоу "Танцы со звездами". Его называли самым сексуальным конкурсантом проекта.
- 13 сентября прошлого года во время эфира "Танцев" Цимбалюк объяснился своей девушке Тине Антоненко.
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