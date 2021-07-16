Фанаты усмотрели намек на расставание пары в посту певицы в соцсети.

Известная певица Анна Седокова спровоцировала в сети волну слухов о разводе с 29-летним баскетболистом Янисом Тиммой.

Все дело в том, что исполнительница опубликовала в Instagram с неоднозначной подписью ролик, на котором она за рулем Lamborghini поет свою новую песню "Не люби его".

"Надо уметь закрывать скучную книгу, уходить с плохого кино и расставаться с людьми, которые не дорожат тобой. Лучше и не скажешь", – написала певица.

Именно в этих строках и в самой песне подписчики 38-летней Седоковой усмотрели намек на расставание пары.

"Мелодия хорошая, только переживать начала, что в реальной жизни то, что и в песне. Надеюсь, нет и это просто трек", "Закрыла она очередную книгу походу, поехала искать новую, еще помоложе", – отреагировали некоторые пользователи в комментариях.

По информации СМИ, Янис Тимма уже год сидит без работы.

Другие комментаторы раскритиковали певицу за, по их мнению, чрезмерные манипуляции с внешностью:

"Что ты с мордой сделала, Анька? Зачем ты так с собой?", "Анна, вы не похожи сама на себя", "Губы, это что-то нечто…", "Господи из идеальной девочки превратилась в ракло! Зачем эта пластика?".

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Автор: Катерина Шварц