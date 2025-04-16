Елена Мандзюк надеется, что предатели и беглецы будут отвечать за свои поступки по закону.

Украинская блогерша с миллионом подписчиков в соцсетях Елена Мандзюк высказалась о своем коллеге Александре Волошине, чей дом ранее ограбили в Польше. Она объяснила, как относится к его выезду за границу и взглядам, которые он транслирует в сети.

Как известно, блогер покинул Украину летом прошлого года. Тогда он утверждал, что уехал якобы из-за угрозы своей жизни. Сейчас Александр живет в Польше и продолжает вести свой блог, несмотря на хейт, который получает время от времени в соцсетях. Журналистка Рамина Эсхакзай провела расследование и рассказала, что Волошин выехал под прикрытием, изображая из себя водителя грузовика.

Мандзюк в интервью для Алины Доротюк отметила, что сейчас она не следит за жизнью мужчины. Люди, которые покинули страну в сложные времена, для нее никто. Единственное, что ее волнует, чтобы так называемые беглецы своими взглядами не влияли негативно на украинское общество.

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"Для меня люди, которые нарушали законы или пойманы на какой-то лжи, они для меня никто. Единственное, что я бы хотела, чтобы они не вносили негативное влияние на украинское общество, на украинское мнение и работали для развития Украины, объединяя людей, а не разделяя их. Если эти люди в будущем или сейчас будут в таком направлении работать - это класс. Если нет, придется снова как-то с ними бороться. Мне пофиг на того Волошина. И не хочу даже, чтобы он где-то в инфопространстве моем появлялся", - сказала блогерша.

Она добавила, что верит, что все, кто незаконно покинул нашу страну будут отвечать за свои поступки перед законом. По мнению Елены, беглецы взяли на себя большое бремя, выехав из Украины. Она считает, что у них точно есть проблемы с психоэмоциональным состоянием.

"Я думаю, что им на самом деле психологически очень тяжело. Возможно, через 5-10 лет они уже будут в какой-то психиатрической больнице. Потому что реально постоянно хайповать и вести так жизнь, и при этом кучу негатива получать, здоровому человеку это будет трудно. Поэтому они сами будут отвечать за свои поступки. Если кто-то что-то нарушил, я надеюсь, это в соответствии с законодательством Украины, люди будут нести ответственность", - отметила Мандзюк.

Напомним, ранее Елена Мандзюк шокировала правдой об отношениях "Терена" с Инной Белень. Она заявила, что у них не было романа, а волонтер якобы всем врала. Она подставила ветерана войны и поливала его грязью в сети, а из себя делала жертву. Как известно, пара объявила о разрыве в феврале этого года. Ранее Александр и Инна утверждали, что находились в отношениях примерно полгода.

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