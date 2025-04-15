На старом кадре актрису сложно узнать.

Американская актриса Сара Мишель Геллар, которая ранее объявила о перезапуске культового сериала 1990-х "Баффи - победительница вампиров", где она сыграла главную роль Баффи, показала, как она выглядела раньше. Артистка поделилась архивным кадром из детства.

Новый снимок, на котором знаменитость сложно узнать, она опубликовала на своей странице в Instagram. В понедельник, 14 апреля, кинозвезда отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 48 лет. По случаю особого праздника она показала архивный кадр, который был сделан примерно 40 лет назад.

"Сегодня я представляю эту королеву дня рождения. К счастью, это я", - написала в подписи к фотографии Сара Мишель Геллар.

Видео дня

Заметно, что на фото еще совсем юная актриса позирует на камеру в платье с цветочным принтом и короне на голове. Вероятно, снимок был сделан во время празднования дня рождения женщины, когда ей исполнилось примерно 6-8 лет.

За это время артистка очень изменилась. Теперь у нее волосы светлого цвета, а черты ее лица стали более выразительными. Однако ее улыбка осталась такой же очаровательной, как и много лет назад.

Что известно о Саре Мишель Геллар

Американская звезда получила мировую славу благодаря роли охотницы на вампиров Баффи Саммерс в сериале "Баффи - победительница вампиров". У героини есть сверхъестественные способности, которые помогают ей бороться со злом в городе Саннидейл. Она обладает сверхъестественной скоростью и боевыми навыками.

Кстати, в перезапуске сериала Геллар сыграет другую, эпизодическую роль. Кто именно перевоплотится в Баффи - пока неизвестно. После завершения съемок в картине актриса также принимала и в других проектах, в частности, "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" (1997), "Жестокие игры", "Просто неотразима" (1999), "Скуби-Ду" (2002) и "Скуби-Ду 2: Монстры на свободе" (2004). Она озвучивала персонажей анимационных фильмов "Робоцип" и "Звездные войны: Повстанцы".

Уже более 23 лет звезда состоит в браке с актером Фредди Принцем-младшим. Супруги воспитывают двоих детей - дочь Шарлотту Грейс и сына Рокки Джеймса.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Микки Рурк изменился до неузнаваемости. 72-летнего актера заподозрили в неудачных пластических операциях после того, как он показал новое фото в сети.

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