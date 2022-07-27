30-летний красавчик известен по роли в фильме "Неукротимый: Повелитель Чэньцин".

Известный журнал Nubia Magazine провел опрос среди своих читателей и определил самого красивого мужчину 2022 года. Им стал китайский актер Сяо Чжань.

Отмечается, что голосование длилось 5 месяцев. Всего проголосовало 4 миллиона человек, и уже в июле был определен фаворит. Читатели решили отдать звание самого красивого мужчины 2022 года китайскому актеру Сяо Чжань, который обрел популярность после съемок в фильмах "Неукротимый: Повелитель Чэньцин", "Волк", "Боевой континент".

Известно, что среди претендентов на это звание были и другие знаменитости - участник группы BTS Киа V Тхэхён, актер Ван Ибо, футболист Криштиану Роналду, певец Джастин Бибер, актер Генри Кавилл, актеры Тимоти Шаламе и Том Холланд.

Кроме того, Сяо Чжань занимается музыкой. Его сингл "Spot Light", выпущенный в апреле 2020 года, попал в книгу рекордов Гиннеса, став самой быстро скачиваемой цифровой песней в Китае с 25,48 миллионами загрузками за 24 часа.

В 2019 году он был включен в китайскую версию списка Forbes 30 Under 30.

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