Актер меняет девушек, словно перчатки.

Актер Леонардо Ди Каприо известен своей страстью к молоденьким моделям. Звезда всегда выбирает себе самых красивых девушек, сосчитать всех, с кем он крутил романы, едва ли реально.

УНИАН собрал самые яркие романы Ди Каприо. В его "послужном списке" есть как малоизвестные модели, так и голливудские актрисы с моделями.

Хелена Кристенсен

С датскою моделью Ди Каприо крутил роман в 1990-х годах. Тогда еще он был не так популярен, ведь небывалую славу он получил только после премьеры "Титаника".

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Бриджит Холл

С моделью Бриджит Холл Ди Каприо крутил роман в 1994 году. Девушке было 20 лет, актер старше ее на четыре года.

Кейт Мосс

В 1994 году Ди Каприо также встречался с Кейт Мосс. Они пробыли вместе всего несколько месяцев. Однако поговаривают, что именно после Мосс Ди Каприо стал все чаще выбирать блондинок.

Наоми Кэмпбелл

В 1995 году Ди Каприо крутил роман с супермоделью. Однако их отношения продлились недолго. Актер и его бывшая избранница сумели сохранить дружеские отношения. Они часто проводят время вместе.

Жизель Бюндхен

Звезда Victoria's Secret считается единственной женщиной, которая сумела терпеть Ди Каприо так долго. Их отношения длились пять лет, за это время в СМИ появлялось немало слухов о том, что актер изменяет своей избраннице. В итоге, терпение Бюндхен лопнуло.

Блейк Лайвли

После расставания с Бюндхен Ди Каприо менял девушек, словно перчатки. Пресса не успевала следить за бурной личной жизнью актера. Одной из самых ярких пассий Ди Каприо в тот период стала Блейк Лайвли. С ней он встречался с июня по октябрь 2011 года.

Рианна

Оказывается, Ди Каприо крутил романы не только с моделями и актрисами. Однажды его заметили в компании певицы Рианны, это было в 2016 году. Сам Ди Каприо этот роман не комментирует, да и СМИ не удавалось сделать фото, которое точно бы доказало факт их отношений.

Джиджи Хадид

По слухам, Ди Каприо и Джиджи Хадид пытались построить отношения в 2022 году. Осенью прошлого года они познакомились, СМИ утверждали, что между ними вспыхнули настоящие чувства. Однако вскоре стало известно, что этому роману, как и всем остальным, не суждено было просуществовать долго.

Ди Каприо продолжает крутить интрижки с моделями и сейчас. Известно, что в конце прошлого года он ходил на свидание с молоденькой украинской моделью Марией Береговой,а после этого его "застукали" на свидании с 23-летней девушкой.

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