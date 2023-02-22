В его "послужном списке" есть как малоизвестные модели, так и голливудские актрисы / фото REUTERS

Актер Леонардо Ди Каприо известен своей страстью к молоденьким моделям. Звезда всегда выбирает себе самых красивых девушек, сосчитать всех, с кем он крутил романы, едва ли реально.

УНИАН собрал самые яркие романы Ди Каприо. В его "послужном списке" есть как малоизвестные модели, так и голливудские актрисы с моделями.

Хелена Кристенсен

С датскою моделью Ди Каприо крутил роман в 1990-х годах. Тогда еще он был не так популярен, ведь небывалую славу он получил только после премьеры "Титаника". 

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Хелена Кристенсен / скриншот instagram

Бриджит Холл

С моделью Бриджит Холл Ди Каприо крутил роман в 1994 году. Девушке было 20 лет, актер старше ее на четыре года.

Бриджит Холл и Ди Каприо / скриншот с видео

Кейт Мосс

В 1994 году Ди Каприо также встречался с Кейт Мосс. Они пробыли вместе всего несколько месяцев. Однако поговаривают, что именно после Мосс Ди Каприо стал все чаще выбирать блондинок. 

Кейт Мосс и Ди Каприо / скриншот с видео

Наоми Кэмпбелл

В 1995 году Ди Каприо крутил роман с супермоделью. Однако их отношения продлились недолго. Актер и его бывшая избранница сумели сохранить дружеские отношения. Они часто проводят время вместе.

Наоми Кэмпбелл / фото instagram.com/naomi

Жизель Бюндхен

Звезда Victoria's Secret считается единственной женщиной, которая сумела терпеть Ди Каприо так долго. Их отношения длились пять лет, за это время в СМИ появлялось немало слухов о том, что актер изменяет своей избраннице. В итоге, терпение Бюндхен лопнуло.

Бюндхен и Ди Каприо / скриншот с видео

Блейк Лайвли

После расставания с Бюндхен Ди Каприо менял девушек, словно перчатки. Пресса не успевала следить за бурной личной жизнью актера. Одной из самых ярких пассий Ди Каприо в тот период стала Блейк Лайвли. С ней он встречался с июня по октябрь 2011 года.

Лайвли и Ди Каприо / скриншот с видео

Рианна

Оказывается, Ди Каприо крутил романы не только с моделями и актрисами. Однажды его заметили в компании певицы Рианны, это было в 2016 году. Сам Ди Каприо этот роман не комментирует, да и СМИ не удавалось сделать фото, которое точно бы доказало факт их отношений.

Певица Рианна / фото instagram 

Джиджи Хадид

По слухам, Ди Каприо и Джиджи Хадид пытались построить отношения в 2022 году. Осенью прошлого года они познакомились, СМИ утверждали, что между ними вспыхнули настоящие чувства. Однако вскоре стало известно, что этому роману, как и всем остальным, не суждено было просуществовать долго. 

Джиджи Хадид / скриншот с видео

Ди Каприо продолжает крутить интрижки с моделями и сейчас. Известно, что в конце прошлого года он ходил на свидание с молоденькой украинской моделью Марией Береговой,а после этого его "застукали" на свидании с 23-летней девушкой.

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