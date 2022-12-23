Они вместе посетили клуб в Лос-Анджелесе.

Голливудский красавчик Леонардо Ди Каприо продолжает влюблять в себя девушек, несмотря на то, что скоро разменяет шестой десяток. Еще совсем недавно он состоял в отношениях с моделью Камиллой Морроне, а сейчас уже вовсю ходит на свидания с дочерью актера Лоренцо Ламаса - Викторией.

Как сообщают инсайдеры в сети, Виктория и Лео были на групповом ужине, однако, чтобы не "палиться" перед папарацци они по отдельности вышли из заведения.

При этом им все же не удалось сохранять интригу, так как девушка села в машину актера, что и спровоцировало слухи об их романе.

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На опубликованных в сети кадрах видно, что Лео был одет в джинсы, футболку и курточку. На голову он надел бейсболку. А вот Виктория надела брюки и топ.

Леонардо Ди Каприо: личная жизнь

Актер встречался со многими известными женщинами, среди которых модель Хелена Кристенсен, актриса Блейк Лайвли, модель Тони Гаррн. Также ему приписывали роман с Джиджи Хадид.

Стоит отметить, что Лео любит девушек помладше. К слову, и сама Виктория младше актера на 25 лет.

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