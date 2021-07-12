Певица показала фото, на котором предстала в дерзком образе.

Известная певица, экс-участница женской группы "ВИА Гра" Миша Романова обнародовала на своей страничке в Instagram дерзкий снимок.

В кадре она предстала в кожаном мини-платье с глубоким декольте. Под такой наряд она подобрала ботфорты с открытым носком. Также певица сделала "мокрую" укладку, которая придала образу большей сексуальности. К слову, такое платье идеально подчеркивает сочные формы Миши.

"С*ка", - подписала снимок Романова.

"Ух, как жарко", "Огненная", "Неприлично роскошная", "Кошка", "Сногсшибательная красотка, вау", - пишут поклонники в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич