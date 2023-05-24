24 мая певица отмечает свой день рождения.

Украинская певица Руслана сегодня отмечает свое 50-летие. В этот знаменательный день она призналась, что еще не расправила плечи.

"Еще ничего не начиналось", - написала знаменитость в соцсетях.

Кроме того, в свой день рождения она объявила сбор на закупку 50 дронов для украинской армии. Они будут проводить разведку и позволят нашим героям видеть больше, дальше и лучше, а также они спасут не одну жизнь, продолжила певица.

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Как изменилась Руслана

Руслана стала настоящей украинской звездой после участия в Евровидении. В 2004 году она исполнила песню "Дикі танці" на сцене самого престижного музыкального конкурса. А ее образ амазонки запомнился зрителям на многие годы.

С тех пор имидж Русланы изменился, однако тот самый костюм она хранит до сих пор.

Стоит отметить, что певица следит за своей внешностью. Она регулярно занимается спортом, ведь в 50 лет она обладает невероятно подтянутым и стройным телом.

Вероятно, знаменитость еще и любит делать "уколы красоты". На нее лице нет морщин и других возрастных признаков.

Напомним, в сети возмутились тем, что Руслана не выступила на Евровидении-2023.

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