Артистка появилась в коротком ролике, снятом заранее в Киеве.

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле состоялся гранд-финал Евровидения-2023 от имени Украины. Победу в нем одержала представительница Швеции Loreen. Несмотря на то, что конкурс закончился, вокруг него не утихает скандал с отсутствием певицы Русланы.

Украинцы возмущены тем, что Руслану, которая первой в истории Евровидения выборола победу для Украины, не позвали выступать как приглашенного гостя. Она появилась лишь в одном моменте - во время трансляции заранее записанного в Киеве ролика.

Реакция соцсетей

"Позор организаторам. Самую яркую победительницу Руслану не включили нормально в выступление на Евровидении"

"Руслана в эфире два раза с флагом мелькнула и все. Грустно"

"Руслане дали всего 10 секунд. Разве это правильно для певицы такого уровня? Благодаря ей Украина выиграла Евровидение почти 20 лет назад, а сегодня ее не позвали…"

"Мы все ждали Руслану на большой сцене. Очень жаль, что ее не позвали"

"А почему Руслана не выступала? Было множество участников из разных стран, а нашей победительницы не было?"

"Если бы Руслана представляла нашу страну на Евровидении в этом году, мы бы точно победили"

Сама Руслана кратко прокомментировала данную ситуацию: "Неважно, на какой ты сцене, главное — это публика и что тебе есть, что сказать".

Видео дня

Напомним, россияне "накинулись" на Сердючку после выступления на Евровидении-2023.

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