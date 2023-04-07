Певица решила поздравить всех с праздником.

Украинская певица София Ротару, которой совсем недавно росСМИ приписывали "тайные знаки", обратилась к фанатам. В прошлый раз она публиковала в Instagram пост на русском языке, из-за чего в стране-агрессоре утверждали, что она якобы перешла на их сторону.

Сейчас же Ротару решила поздравить фанов с праздником и обратилась к ним на украинском языке. В Stories певица разместила открытку и написала:

"Вітаю вас зі святом Благовіщення"

Ранее звезда уже публиковала сообщения и Stories на украинском, однако пропагандисты РФ обращали внимание только на те публикации, в которых Ротару писала на русском языке. Они утверждали, что так певица может намекать на то, что она якобы не против РФ.

Сейчас же росСМИ молчат и не пишут об обращении Ротару. Вероятно, пропаганда РФ ничего не может придумать, а опровергать свои прошлые заявления россиянам стыдно.

Что Ротару говорит о войне

Певица до сих пор не озвучила свою позицию относительно полномасштабной войны. Однако она регулярно публикует сообщения, в которых показывает ужасы российской агрессии, желает Украине победы и даже благодарит защитников нашей страны за отраженные атаки оккупантов.

Недавно Ротару отреагировала на жуткий расстрел украинского военного. Оккупанты убили его за то, что он сказал "Героям Слава". Кроме этого, в декабре певицу звали в РФ, однако она послала всех россиян.

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