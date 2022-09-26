17-летний Валерий старадает аутизмом.

Российские СМИ сообщили, что 17-летний сын композитора Константина Меладзе неизлечимо болен. Юноша Валерий страдает от аутизма, который у него диагностировали еще в три года.

Отмечается, что до трех лет мальчик нормально развивался, учился ходить, говорить, адекватно себя вести в окружении других людей. Но в три года он начал терять навыки речи, что и спровоцировало беспокойство у его родителей - Константина Меладзе и его бывшей супруги Яны Сумм.

"Это был расстрел, после которого тебе сказали жить дальше. Это тяжелое заболевание, оно никак не лечится, а только корректируется. Идет речь о тяжелой форме аутизма у нашего малыша. Таких детей обучать можно, но тех, кто столкнулся с подобной проблемой, пробирает чувство страха, беспомощности и стыда", - цитируют Яну Сумм росСМИ.

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Личная жизнь Константина Меладзе

Первая жена - Яна Александровна Сумм. Бракосочетание супругов состоялось 22 июля 1994 года. 20 августа 2013 года стало известно, что Константин Меладзе и его жена Яна через 19 лет совместной жизни приняли решение о разводе, после чего Меладзе переехал из Киева в Москву.

Дети - дочери Алиса и Лия и сын Валерий - остались с матерью в Киеве, и Меладзе продолжает о них заботиться.

23 октября 2015 года в Форте-дей-Марми был зарегистрирован брак Константина Меладзе с Верой Брежневой, с которой он состоял в отношениях с 2005 года.

Сплетни вокруг Константина Меладзе

После полномасштабного вторжения России в Украину Константин Меладзе ни разу не высказался о войне. При этом его супруга Вера Брежнева встала на сторону Украины и даже переехала в Польшу, где помогала украинским беженцам.

На фоне этой ситуации в СМИ начали появляться слухи о разводе Меладзе и Брежневой. Так, СМИ с отсылкой на блогершу массово пишут о том, что Брежнева и Меладзе официально расторгли свой брак еще летом 2022 года.

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