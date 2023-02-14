Уже больше месяца спортсмен находится в больнице. Его состояние только ухудшается.

Российский фигурист Роман Костомаров, который находится в больнице уже больше месяца, угасает на глазах. Только недавно публика была шокирована тем, что врачи ампутировали ему стопы, как появились новые подробности его состояния - из-за агрессивного развития гангрены Костомарову ампутировали несколько пальцев на обеих руках.

В сети начали распространять информацию о том, что фигуристу якобы удалили обе кисти рук, однако Telegram-канал Mash, ссылаясь на источники, приближенные к Костомарову, опроверг данную информацию.

Что с Романом Костомаровым сейчас

10 января его забрали в больницу из-за воспаления легких. Сообщается, что тяжелая форма недуга стала прогрессировать у Романа после купания в проруби. Затем врачи диагностировали гангрену.

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На данный момент известно, что Костомаров практически не говорит, не всегда находится в сознании, рядом с ним дежурят близкие. Врачи не берутся делать никаких прогнозов, поскольку состояние фигуриста остается тяжелым и за весь месяц положительная динамика не прослеживалась.

Позиция Костомарова касательно войны в Украине

Спортсмен открыто поддержал кровавую войну, развязанную Владимиром Путиным. Он неоднократно высказывал свою симпатию к кремлевскому лидеру.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Костомаров высказывался в поддержку российской армии, которая нещадно убивает мирных украинцев.

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