Муж молчуньи Наташи Королевой снова оскандалился пропутинскими высказываниями.

Российский стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, оскандалился высказываниями в поддержку "русского мира". Он и ранее показывал свою позицию, которая заключается в поддержке кровожадной политики Кремля. На этот раз у себя в Instagram танцор озвучил угрозы НАТО.

Одиозный артист написал: "Вы, мрази, русским жить хотели Zапретить?! Расширили свое оч*о и НАТО... Мы били вас за это, бьем и будем бить! Не наши методы, но надо, Федя, надо!".

Стриптизер посоветовал западному военному Альянсу учить историю, правда, какую именно - не уточнил.

"Зарубите это на своих иностранных носах! Учите историю, пока она сама вас не выучила... Аты-баты, еб*м НАТО", - написал муж Королевой.

Напомним, Наташа Королева переселила сына и его невесту-стриптизершу в арендованную однушку.

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