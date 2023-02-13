В ОАЭ на одном из рекламных бордов была размещена реклама российского сериала, вызвавшая волну возмущения.

В Дубае произошел скандал из-за рекламы российского сериала "Содержанки". Баннер с главной героиней и еще несколькими актерами разместили на The Dubai Frame - известном архитектурном сооружении в виде большой золотой рамки.

Местным не понравилось то, что актриса Сабина Ахмедова выглядит слишком откровенно - на постере она позировала в белом платье с открытыми плечами и слишком обнаженной зоной декольте.

Сейчас в росСМИ появилась информация о том, во сколько россиянам обошлась такая реклама.

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"Для российских компаний реклама стоит дешевле с учетом тесных дипломатических и экономических отношений. The Dubai Frame, где расположена реклама, — это 150-метровая золотая рамка. Цена для российских компаний будет составлять около 100-150 тысяч условных единиц", - прокомментировал специалист по пиар-проектам Михаэлис Галицкий.

Учитывая такую высокую цену, рекламодатели решили исправить баннер при помощи фотошопа - теперь Сабина Ахмедова красуется в Дубае не в белом платье, а в белой парандже.

Напомним, едва живому российскому фигуристу Костомарову стало хуже.

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