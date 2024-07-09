Они запрещают ему выступать в РФ.

Российского певца Валерия Леонтьева, который до сих пор публично не высказал свою позицию относительно полномасштабной войны, хотят изгнать из РФ.

По словам путиниста Виталия Бородина, артисту нельзя давать права выступать перед россиянами. Более того, он отмечает, что Леонтьеву давно пора было определиться на чьей он стороне, а не молчать.

"В тяжелые для России времена деятель культуры должен быть со своей страной. Я не призываю конкретно Леонтьева отправляться в окопы. Но поддержать родину словом можно и нужно! Где был этот артист после начала СВО и по недавнее время? В Штатах. Он сказал хоть слово в поддержку России? Нет. Значит, "тихушник". Надо проверить тех, кто приглашает таких артистов на свои праздники и платит им гигантские гонорары в России", - сказал Бородин.

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Он также добавил, что в РФ есть немало певцов, которые якобы "помогают" Донбассу и возят гуманитарку. А таким как Валерий не стоит вообще давать зарабатывать.

"Оборотням с невнятной позицией ни на ТВ, ни на корпоративах, я считаю, не место", - подчеркнул он.

Сам Леонтьев пока не комментировал это заявление.

Что известно о Валерии Леонтьеве

После начала полномасштабной войны Леонтьев уехал из страны-агрессора. Поговаривали, что сейчас он живет в Америке, где у него есть собственная недвижимость. Мужчина ни разу не высказывал публично свою позицию. Однако позже российский продюсер Павел Рудченко отметил, что певец "ушел в тень" не просто так. Он считает, что артист не хочет никоим образом поддерживать Россию.

Затем Валерий заявил, что уходит со сцены, однако недавно, как пишут росСМИ, он приехал в РФ, чтобы все же выступить за большой гонорар.

Напомним, ранее певица Алла Пугачева публично осудила обстрел "Охматдета".

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