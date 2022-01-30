В Instagram на Романа подписаны 933 тысячи подписчиков.

Участник второго сезона реалити "Холостячка" Роман Свечкоренко рассказал, сколько зарабатывает за рекламу в социальной сети Instagram.

В программе "Невероятная правда о звездах" психолог признался, что публикация трех фото в сториз у него стоит 800 долларов (22 872 гривень), а пост - 1500 долларов (42 885 гривень).

Кроме того, блогеру щедро заплатили за съемки в новой комедии "Любовь и Блогеры". За один съемочный день он получал по 5 тысяч гривень.

Читайте такжеГруппа KAZKA рассказала об особенностях своего райдераНапомним, недавно Роман Свечкоренко показал свою новую девушку, 21-летнююю блогера и дизайнера Валерию Чернецкую. Известно, что пара уже вместе живет.

При этом когда пара впервые начала выходить вместе в "сторис" в Instagram, и на них сразу же обрушилась волна критики.

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