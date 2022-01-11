Пара вместе смотрела реалити, хотя девушке было неприятно наблюдать за развитием отношений Романа и Златы.

Девушка финалиста романтического реалити "Холостячка" Романа Свечкоренка Валерия Чернецкая призналась, что ревновала его к певице Злате Огневич.

Об этом она рассказала в рамках рубрики вопрос-ответ в Instagram Романа.

Валерия не стала скрывать, что ей было неприятно смотреть на развитие отношений Романа и Златы на проекте.

Читайте такжеФиналист "Холостячки" поделился романтическими кадрами отдыха с любимой"Конечно, у меня была ревность. Было неприятно, даже когда я понимала, что это все было снято до того, как мы начали встречаться", – ответила Валерия.

Напомним, Роман Свечкоренко покинул шоу "Холостячка-2" в шестом выпуске: он уехал официально разводиться с женой. В финальном выпуске он вернулся на проект, но Злата Огневич отправила его домой еще до церемонии роз, объяснив это тем, что слишком много они упустили за время отсутствия Ромы на реалити.

В канун Нового года "психолог с татуировками" показал свою новую девушку. Ею оказалась 21-летняя блогер и дизайнер Валерия Чернецкая.

После этого на девушку обрушилась волна критики и хейта. Роман вступился за Валерию. Мужчина сделал вывод, что нужно было просто ничего не показывать.

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