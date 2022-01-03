Избранницей 32-летнего психолога стала 21-летняя блогер и дизайнер.

Бывший фаворит Златы Огневич в шоу "Холостячка-2" Роман Свечкоренко поехал отдыхать со своей новой девушкой Валерией Чернецкой во Львов. Пара впервые начала выходить вместе в "сторис" в Instagram, и на них сразу же обрушилась волна критики.

"Я привык к хейту после "Холостячки", а у Леры его никогда не было. Но после некоторых сообщений даже мне хочется послать некоторых людей, которые ей пишут", - поделился "психолог с татуировками" Рома.

По словам мужчины, сейчас на его девушку выливается столько де**ма, после чего он сделал вывод, что нужно было просто ничего не показывать.

Читайте такжеПереживший драму в финале шоу "Холостячка" участник удивил своим постом (фото)"Хотелось просто с вами поделится чем-то важным для меня. Видимо, все это было зря", - сказал Свечкоренко в "историях".

"Леры больше в "сторис" не будет. Всем спасибо за поддержку. А всем, кто писал хр**ь, отдельное спасибо", - подытожил финалист "Холостячки".

Напомним, Роман Свечкоренко покинул шоу "Холостячка-2" в шестом выпуске: он поехал официально разводиться с женой. В финальном выпуске он вернулся на проект, но Злата Огневич отправила его домой еще до церемонии роз, объяснив это тем, что слишком многое они упустили за время отсутствия Ромы на реалити.

В канун Нового года "психолог с татуировками" показал свою новую девушку. Ею оказалась 21-летняя блогер и дизайнер Валерия Чернецкая.

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