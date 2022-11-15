О своих переживаниях блогер впервые заговорила откровенно. Знаменитость добавила, что стресс привел к серьезным проблемам со здоровьем.

Известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай, которая ведет YouTube-канал "Ходят слухи", часто подвергается хейту. Ее критикуют за неподготовленное интервью, плохие вопросы, внешность, речь и прочее. Звезда реагирует на все достойно - некоторые комментарии игнорирует, а на некоторые с юмором отвечает.

Сейчас в интервью "Палає" Рамина призналась - из-за стрессов у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Доходило даже до того, что она задумывалась о суициде.

"Реакция - это булимия раньше была, сейчас - расстройство пищевого поведения. Когда во время войны меня хейтили, было желание совершить самоубийство", - поделилась Эсхакзай.

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Рамина добавила, что она старается воспринимать только критику со стороны авторитетных для нее людей.

Кто такая Рамина

Украинский Instagram и YouTube-блогер. Ранее она была известна как девушка Виталия Козловского. Принимала участие в пятом сезоне украинской версии шоу "Холостяк". Сейчас на YouTube-канале "Ходят слухи" освещает важные социальные темы, снимая выпуски, в том числе, на деоккупированных территориях.

Напомним, Рамина Эсхакзай рассказала о перенесенной операции.

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