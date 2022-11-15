Известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай, которая ведет YouTube-канал "Ходят слухи", часто подвергается хейту. Ее критикуют за неподготовленное интервью, плохие вопросы, внешность, речь и прочее. Звезда реагирует на все достойно - некоторые комментарии игнорирует, а на некоторые с юмором отвечает.
Сейчас в интервью "Палає" Рамина призналась - из-за стрессов у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Доходило даже до того, что она задумывалась о суициде.
"Реакция - это булимия раньше была, сейчас - расстройство пищевого поведения. Когда во время войны меня хейтили, было желание совершить самоубийство", - поделилась Эсхакзай.
Рамина добавила, что она старается воспринимать только критику со стороны авторитетных для нее людей.
Кто такая Рамина
Украинский Instagram и YouTube-блогер. Ранее она была известна как девушка Виталия Козловского. Принимала участие в пятом сезоне украинской версии шоу "Холостяк". Сейчас на YouTube-канале "Ходят слухи" освещает важные социальные темы, снимая выпуски, в том числе, на деоккупированных территориях.
Напомним, Рамина Эсхакзай рассказала о перенесенной операции.