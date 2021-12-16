Что же стало камнем преткновения в отношениях звездных пар?

2021 год был наполнен множеством радостных событий и не только. Некоторые известные пары приняли решение о разводе. Правильно это или нет - покажет время.

Ирина Билык

Певица Ирина Билык не так давно заявила о разводе с фотографом Асланом Ахмадовым. Их любовь не выдержала расстояния, поэтому они решили расстаться. При этом у них растет сын Табриз от суррогатной матери. К слову, сама Ирина не против еще раз выйти замуж.

Дзидзьо

Развод артистов Дзидзьо и Славии был воистину скандальным. Певица неоднократно говорила, что узнала о таком решении супруга со СМИ. Также ходили слухи, что причиной развода могла стать певица Оля Цибульская, с которой Дзидзьо хорошо общается и даже флиртует. Позже выяснилось, что артист не изменял своей супруге. Более того, после развода он поступил благородно и оставил Славии часть недвижимости, в том числе роскошную квартиру на берегу реки.

Святослав Вакарчук

Певец Святослав Вакарчук расстался с женой после 20 лет брака. Вероятно, артист изменял Ляле Фонаревой, так как вскоре после развода стало известно, что у него родился первенец. Стоит отметить, что артист не называет имени своей новой избранницы. По данным СМИ, сына Ивана певцу могла родить 39-летняя Евгения Яцута, которая была исполнительным продюсером клипа "В небо жене".

Позитив

Экс-участник группы "Время и Стекло", а ныне один из участников группы MOZGI Алексей Завгородний ошарашил новостью о разводе с лучшей подругой Насти Каменских - Анной Андрийчук. По словам артиста, это было их обоюдное решение и он ни о чем не жалеет. Сейчас экс-влюбленные продолжают общаться, ведь у них много общих знакомых.

Слава Демин

Телеведущий Слава Демин развелся с Ксенией Мишиной после 13 лет брака. Несмотря на такое решение, они продолжают общаться, вместе воспитывают сына и даже путешествуют. Как говорит сам Демин, с экс-женой он остался в хороших дружеских отношениях.

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Автор: Диана Могилевич