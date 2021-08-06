Jerry Heil сделала новое признание / фото instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil рассказала, что может без проблем засыпать в самых необычных для этого местах.
Об этом она поделилась в своем Instagram.
"Я научилась с этим ритмом спать где угодно и когда угодно: я засыпаю за столом, в ванной, сидя в транспорте, стоя в транспорте. Однажды заснула, стоя на кухне с пищей во рту – как вам такое?", – спросила исполнительница и поинтересовалась у подписчиков, как они засыпают.
"Уснула, стоя на кухне с едой во рту… – такого точно еще со мной не случалось", "Яна, ты, как всегда, красивая и на высоте", "Лучшая", "Красивая", – отреагировали поклонники.
Jerry Heil рассказала, как засыпает в ванной и на кухне / фото instagram.com/thejerryheil
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