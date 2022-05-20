Артист занимается танцами более 10 лет. Своим танцем он "зажег" сцену Евровидения 2022.

После выступления Kalush Orchestra на Евровидении 2022 и триумфальной победы группы внимание многих было приковано к солисту Олегу Псюку, другие были очарованы сопилкарем Тимофеем Музичуком.

Но самый загадочный участник музыкального коллектива - танцовщик КилимМэн, который прячется за очень оригинальным сценическим нарядом, похожим на ковер (откуда и кличка для брейкденсера).

УНИАН покажет, как выглядит танцор из Kalush в костюме-ковре, который покрывает не только его тело, но и лицо. Сперва раскроем его имя. Зовут дэнсера Влад Курочка.

Известно, что он родом из Коломыи и давно занимается танцами. А еще Влад - суперфиналист известного шоу "Танцуют все" 9 сезона.

Как сообщает ТСН, Курочка во время поездки группы Kalush Orchestra в Италию на конкурс Евровидение заменил постоянного танцора коллектива, поскольку того не выпустили за границу из-за военного положения.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 мая группа Kalush Orchestra, который представлял Украину на Евровидении 2022 в итальянском Турине, выиграл конкурс. Сразу после своего выступления в финале музыкальный коллектив призвал спасти защитников завода "Азовсталь" и Мариуполя.

16 мая 2022 года группа вернулась в Украину. Участники бэнда фотографировались с украинцами, которые встречали их на границе во время возвращения после Евровидения 2022 года.

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