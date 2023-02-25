После не очень удачного купания в проруби в начале января 2023 года спортсмен лишился стоп, пальцев на руках. Врачи диагностировали у него отит, проблемы со зрением, прогрессирующую гангрену.

Стали известны подробности состояния российского фигуриста Романа Костомарова, который попал в больницу еще 10 января 2023 года после купания в проруби. Тогда у спортсмена начала прогрессировать гангрена, врачи зафиксировали тяжелую форму воспаления легких.

За последние полтора месяца состояние Костомарова стремительно ухудшилось. Ему пришлось ампутировать несколько пальцев на руках, стопы. Также у него отит, проблемы со зрением, он находится в реанимации. Рядом с ним постоянно дежурят родные, а врачи дают осторожный прогноз.

Как пишут росСМИ, врачи рассматривали возможность транспортировки Костомарова за границу, однако отказались от этой идеи.

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"Я считаю, что наши специалисты ничем не хуже. Он в московской клинике. Оставить его было верным решением", - прокомментировал ситуацию лечащий врач Романа Вячеслав Овечкин.

Отметим, даже если россияне и приняли бы решение о транспортировке спортсмена на лечение в другую страну, ему там вряд ли были бы рады, потому что Костомаров открыто поддержал агрессивную политику Путина и кровавую войну, развязанную Кремлем на территории Украины.

Напомним, российскому фигуристу Костомарову ампутировали пальцы рук.

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